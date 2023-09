Opening and Closing of Road System for ASEAN Summit in Jakarta

A situational opening and closing system will be implemented for several roads in Jakarta from 2nd to 9th September 2023 to accommodate the 43rd ASEAN Summit.

The Greater Jakarta Provincial Government, in collaboration with the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police, is implementing a system based on the delegates’ travel times between hotels and the venue, and vice versa.

This opening and closing system will be effective for a duration of two hours. For instance, if the delegation is scheduled to depart at 7 am WIB/local Jakarta time, the closure will be in effect from 6:30 am to 8:30 am.

The following 29 road sections will be subject to traffic management:

Jalan Jenderal Sudirman Jalan M.H. Thamrin Jalan Gatot Subroto Jalan HR Rasuna Said Jalan Imam Bonjol Jalan HOS Cokroaminoto Jalan Galunggung Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo Jalan K.H. Mas Mansyur Jalan Karet Pasar Baru Timur 5 Jalan Karet Pasar Baru Timur 2 Jalan Karet Pasar Baru Timur 3 Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat Jalan Kebon Sirih Jalan Wahid Hasyim Jalan Gerbang Pemuda Jalan Pintu Satu Senayan Jalan Asia Afrika Jalan Sisingamangaraja Jalan Pattimura Jalan Trunojoyo Jalan Gunawarman Jalan Majapahit Jalan Ir . Juanda Jalan Veteran III Jalan Medan Merdeka Barat Lingkar Mega Kuningan Jalan Lingkar SCBD Jalan Setia Budi Tengah

The delegation for the 43rd ASEAN Summit is scheduled to arrive at Soekarno Hatta Airport, Cengkareng on 30th August 2023. The summit will take place from 5th to 7th September 2023.

The following is a list of hotels where state delegates will be accommodated during the Summit: